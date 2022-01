Quirinale, ore decisive per candidatura di Berlusconi. Letta, Conte e Speranza: 'Nessuna intesa su nome, parleremo con Centrodestra' (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Un vertice a tre alle prime ore del mattino nella casa romana di Giuseppe Conte per parlare dell'imminente corsa al Quirinale. Enrico Letta, Roberto Speranza e, appunto Giuseppe Conte. Al termine, il ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Un vertice a tre alle prime ore del mattino nella casa romana di Giuseppeper parlare dell'imminente corsa al. Enrico, Robertoe, appunto Giuseppe. Al termine, il ...

Advertising

reportrai3 : Sono ore in cui fervono le trattative per l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Per le elezioni del… - Ettore_Rosato : Conte dice che M5S sarà ago della bilancia nell'elezione per il #Quirinale. Vero... Hanno proposto nell’ordine e n… - RESole06802322 : @Annacoin12 la governans lo sanno e devono ringraziare a militari ecc in defender e votare urgentemente chi dei 4 a… - asessuato : RT @GiuliaCortese1: Ricevo e faccio girare: È stata data l'autorizzazione dalla questura centrale di Roma per la manifestazione di lunedì 2… - 6000sardine : #AbbiamoGiàDato Domenica 23 Gennaio Ore 14.00 Piazza Esquilino #Roma ?? -