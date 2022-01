(Di mercoledì 19 gennaio 2022) E' necessario che i gruppi politicino 'compatti' per rimarcare la centralità del M5s e dei suoi numeri in Parlamento: è quanto hanno convenuto Giuseppee Luigi Dinel corso di un '...

Advertising

La7tv : #tagada #Quirinale, il retroscena di @lucasappino a @TagadaLa7: 'Incontro riservato tra @GiuseppeConteIT e… - Agenzia_Ansa : Letta-Conte-Speranza condividono lo stesso tweet al termine dell'incontro sul Quirinale: 'Serve un presidente autor… - Elisabe94838092 : RT @MediasetTgcom24: Quirinale, incontro tra Conte e Di Maio: 'Il M5s resti compatto' #Quirinale - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Quirinale, incontro tra Conte e Di Maio: 'Il M5s resti compatto' #Quirinale - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Quirinale, incontro tra Conte e Di Maio: 'Il M5s resti compatto' #Quirinale -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale incontro

E non è escluso, che l'con gli alleati Lega, Fdi e Coraggio Italia slitti alla prossima settimana. Leggi anche, Conte - Letta - Speranza: "Via Berlusconi, di nome parleremo con ...... è quanto hanno convenuto Giuseppe Conte e Luigi Di Maio nel corso di un 'positivo e sereno' tenutosi alla Farnesina. Resta quindi 'centrale' la questione del proseguimento della legislatura,...Questo il ragionamento che Di Maio ha fatto, secondo fonti vicine al ministro degli Esteri, durante l'incontro odierno con Giuseppe Conte.Per Di Maio, si fa notare da parte delle stesse fonti ...In cerca di un candidato comune, aperti al confronto con il centrodestra, ma divisi sulle sorti di Mario Draghi. Il primo vertice congiunto in vista del voto per il Quirinale dell’area di centrosinist ...