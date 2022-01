Quirinale | Conte | Nostra proposta dopo il confronto con tutti i partiti

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) "Non abbiamo una intesa, troveremo un Presidente comune per. Siamo fronti a unampio e condiviso, l'incontro e' andato molto bene. Nei prossimi giorni avrete delle proposte ...

...per concertare una strategia comune sul. Il vertice, sollecitato dal presidente cinquestelle per frenare la spinta degli alleati su Mario Draghi , si è incagliato sul no dial ...Il leader M5s Giuseppe, il segretario dem Enrico Letta e il leader di Leu Roberto Speranza hanno condiviso lo stesso tweet al termine dell'incontro sul, svoltosi nell'abitazione romana dell'ex premier: "...«Incontro positivo con Giuseppe Conte e Roberto Speranza, è andata molto bene. Ne parleremo con il centrodestra» così il segretario del Pd Enrico Letta al ...E' terminato il vertice delle forze di sinistra per trovare un punto comune sul nome del prossimo presidente della Repubblica. Enrico Letta (PD), Giuseppe Conte (M5S) e Roberto ...