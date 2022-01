Preghiera del mattino del 19 Gennaio 2022: “Signore aiutaci a dire presente!” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco la Preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco ladelda recitare oggi per offrire alla nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

oss_romano : #18gennaio In apertura del Primo piano dedicato alla Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, il cardinale… - vaticannews_it : #15gennaio Da oggi, ogni sabato alle ore 12.00, la preghiera dell'Angelus e del #Rosario verrà trasmessa dalla… - IvanaIv29438384 : Monastero di Bose - La responsabilità del bene Gesù, riecheggiando la Torà, ci chiama alla responsabilità di scegli… - ViteAnto : RT @CiaoKarol: SANT'AGNESE, PREGA PER NOI! Recitiamo insieme il 2° giorno del #Triduo - Ambro1899 : Oggi il mio cane è scivolato sulla neve Adesso è raffreddato Vi chiedo una preghiera se potete ???? Dimenticavo Se… -