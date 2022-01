Peste suina, Viale (Cc forestali Piemonte): “Controlli per scongiurare ‘salto’ a suini domestici” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Non c’é pericolo per l’uomo, il problema della Peste suina riguarda al momento esclusivamente i suidi selvatici, e quindi i cinghiali selvatici. Le disposizioni adottate hanno proprio il fine di scongiurare il ‘salto’ della positività tra suini selvatici e domestici”. A far chiarezza sulla questione ‘Peste suina’ è, all’Adnkronos, il tenente colonnello Michele Viale, comandante dei carabinieri forestali della Regione Piemonte. In provincia di Alessandria il 5 gennaio scorso è stato accertato il primo caso di positività alla Peste suina africana in un cinghiale selvatico. “Da allora – spiega – si è attivato il protocollo stabilito a livello di regolamento europeo con ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Non c’é pericolo per l’uomo, il problema dellariguarda al momento esclusivamente i suidi selvatici, e quindi i cinghiali selvatici. Le disposizioni adottate hanno proprio il fine diildella positività traselvatici e”. A far chiarezza sulla questione ‘’ è, all’Adnkronos, il tenente colonnello Michele, comandante dei carabinieridella Regione. In provincia di Alessandria il 5 gennaio scorso è stato accertato il primo caso di positività allaafricana in un cinghiale selvatico. “Da allora – spiega – si è attivato il protocollo stabilito a livello di regolamento europeo con ...

