Olimpiadi invernali 2022, il calendario delle gare di bob (Di giovedì 20 gennaio 2022) Le Olimpiadi invernali 2022 si avvicinano. Al via il prossimo 4 febbraio a Pechino, l'edizione invernale dei Giochi Olimpici avrà in programma un totale di 109 eventi da medaglia. Tra le discipline più attese c'è anche il bob, le cui gare si disputeranno dal 13 al 20 febbraio presso il Centro Nazionale Scivolamento di Yanqing, a circa 80 dalla capitale cinese. La pista ha una lunghezza di 1.1615 metri, con 16 curve e una pendenza massima del 18%. Nella sua storia, l'Italia è stata in grado di conquistare dodici medaglie olimpiche nel bob, suddivise equamente in quattro medaglie d'oro, quattro d'argento e quattro di bronzo. L'ultima medaglia d'oro azzurra è arrivata a Nagano 1998 col bob a due maschile della coppia Gunther Huber e Antonio Tartaglia. Si qualificano alle Olimpiadi ...

