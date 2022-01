M5s, vertice segreto Conte-Di Maio alla Farnesina. Sul tavolo il dilemma Draghi al Colle (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Mario Draghi al Quirinale: è stato l'oggetto del vertice che si è svolto alla Farnesina fra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Al termine alla cerimonia di intitolazione della Sala dei Trattati Europei della Farnesina alla memoria del defunto presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, il capo del M5s e il ministro degli Esteri si sono intrattenuti da soli per oltre un'ora. Conte di prima mattina ha ospitato a casa Enrico Letta e Roberto Speranza: una riunione di tre ore seguita da un comunicato congiunto dei tre leader e poi da una serie di fonti qualificate grilline che sbarravano al premier la strada verso il Quirinale. Una posizione che mette in difficoltà il segretario del Pd e con Conte che si ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Marioal Quirinale: è stato l'oggetto delche si è svoltofra Giuseppee Luigi Di. Al terminecerimonia di intitolazione della Sala dei Trattati Europei dellamemoria del defunto presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, il capo del M5s e il ministro degli Esteri si sono intrattenuti da soli per oltre un'ora.di prima mattina ha ospitato a casa Enrico Letta e Roberto Speranza: una riunione di tre ore seguita da un comunicato congiunto dei tre leader e poi da una serie di fonti qualificate grilline che sbarravano al premier la strada verso il Quirinale. Una posizione che mette in difficoltà il segretario del Pd e conche si ...

