Jim Cornette: “Il feud tra Page e Danielson non può essere finito così! Dove è il terzo match?!” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La faida tra il campione “Hangman” Adam Page e Bryan Danielson ha caratterizzato la fine del 2021 e l’inizio del nuovo anno in casa AEW. I due hanno dato vita a due match di altissimo spessore. A Winter Is Coming l’incontro è finito in Time Limit Draw dopo ben 60 minuti di contesa, mentre il rematch svoltosi nell’episodio di Dynamite del 5 gennaio scorso è terminato con la vittoria di Page anche qui dopo una dura battaglia. Al meno per il momento sembra che non ci sarà un terzo match e Jim Cornette ha duramente criticato questa scelta di booking. “Non può finire così!” Durante il proprio podcast “Jim Cornette Experience”, Jim Cornette ha duramente criticato la AEW per non aver gettato le basi per un terzo ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La faida tra il campione “Hangman” Adame Bryanha caratterizzato la fine del 2021 e l’inizio del nuovo anno in casa AEW. I due hanno dato vita a due match di altissimo spessore. A Winter Is Coming l’incontro èin Time Limit Draw dopo ben 60 minuti di contesa, mentre il rematch svoltosi nell’episodio di Dynamite del 5 gennaio scorso è terminato con la vittoria dianche qui dopo una dura battaglia. Al meno per il momento sembra che non ci sarà unmatch e Jimha duramente criticato questa scelta di booking. “Non può finire” Durante il proprio podcast “JimExperience”, Jimha duramente criticato la AEW per non aver gettato le basi per un...

