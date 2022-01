Inps, oltre 400mila cause pendenti contro l’istituto: nel 2020 il 36% vinte dagli utenti. Più di 160mila contenziosi sull’invalidità civile (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’Inps alla fine del 2020 aveva oltre 400mila cause pendenti e delle 260.540 definite nell’anno aveva perso in più di un terzo dei casi. È quanto emerge dal Rendiconto sociale dell’istituto nazionale di previdenza presentato dal presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza (Civ), Guglielmo Loy, con una relazione di fine consiliatura. Il contenzioso amministrativo e giudiziario comporta tra i 200 e i 230 milioni di spese giudiziarie ogni anno, una cifra pari a poco meno del 10% delle risorse disponibili per le spese di funzionamento dell’Inps al netto del costo del personale. Nel 2020 sono iniziati oltre 215mila processi per la stragrande maggioranza promossi dagli utenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’alla fine delavevae delle 260.540 definite nell’anno aveva perso in più di un terzo dei casi. È quanto emerge dal Rendiconto sociale delnazionale di previdenza presentato dal presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza (Civ), Guglielmo Loy, con una relazione di fine consiliatura. Il contenzioso amministrativo e giudiziario comporta tra i 200 e i 230 milioni di spese giudiziarie ogni anno, una cifra pari a poco meno del 10% delle risorse disponibili per le spese di funzionamento dell’al netto del costo del personale. Nelsono iniziati215mila processi per la stragrande maggioranza promossi...

