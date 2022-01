Il d s del Cagliari conferma | c’è la notizia su Nahitan Nandez

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il direttore sportivo del, Stefano Capozucca, ha parlato prima del match di Coppa Italia tra Sassuolo e i sardi. L’occasione è stata utile per parlare di futuro di, centrocampista accostato in queste ore anche al Napoli. Ecco quanto evidenziato: FOTO: Getty –è un nostro giocatore, è forte e suscita l’attenzione di alcuni club. Stiamo lottando per la salvezza eper noi è fondamentale. Abbiamo sistemato bene la difesa, prenderemo qualcosa in mezzo al campo”. Il dirigente del, dunque,l’interesse di varie squadre perritenendolo però un giocatore fondamentale per la squadra di Walter Mazzarri, invischiata nella lotta salvezza. Va ...

Nella ripresa bellissimo gol, con Pavoletti in staccata volante su assist lungo e preciso di Nandes, ma Matteo Marchetti annulla per fuorigioco.... non riuscendo a spiccare definitivamente il salto anche se la classifica non ètutto negativa. Ilè terzultimo, ma potrebbe riuscire a rimontare come l'anno scorso; dopo due vittorie ...Il Sassuolo batte il Cagliari per 1-0 negli ottavi di finale di Coppa Italia regalandosi ai quarti la sfida contro i detentori del titolo della Juventus. Dionisi opta per qualche cambio rispetto ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Alle 17.30 sono scese in campo al Mapei Stadium Sassuolo e Cagliari, per uno degli ultimi ottavi di finale di Coppa Italia da ...