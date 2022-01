Denunciato "No Vax", dopo la morte di Sassoli ha scritto: "Ogni tanto una buonissima notizia" (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La polizia è riuscita a identificare l'uomo, un 40enne della provincia di Napoli: gestiva un canale con 30 mila iscritti Leggi su repubblica (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La polizia è riuscita a identificare l'uomo, un 40enne della provincia di Napoli: gestiva un canale con 30 mila iscritti

