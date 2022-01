De Luca invia a Bianchi il numero dei positivi al covid tra 0 e 13 anni (Di mercoledì 19 gennaio 2022) di Monica De Santis I dati rilevati alle Aziende Sanitarie campane sui positivi registrati in età scolastica nella settimana 11-17 gennaio, sono stati comunicati ieri dal Governatore De Luca ed ammontano a 25.745. I contagi riguardano le diverse fasce di età partendo dai 0 ai 13 anni. Dunque in una settimana si sono registrati in Campania ben 25.745 contagi nella fascia d’età dei bambini fino a 13 anni, ossia quella degli alunni delle scuole – asili, elementari e medie – che la Regione aveva chiuso con un’ordinanza impugnata dal Governo e poi sospesa dal Tar. “Ritengo opportuno inviare questi dati al Ministero della Salute, e, per sua opportuna conoscenza, al Ministro dell’Istruzione Bianchi”, scrive sula sua pagina social il Governatore che sottolinea anche come la sua .ordinanza ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 19 gennaio 2022) di Monica De Santis I dati rilevati alle Aziende Sanitarie campane suiregistrati in età scolastica nella settimana 11-17 gennaio, sono stati comunicati ieri dal Governatore Deed ammontano a 25.745. I contagi riguardano le diverse fasce di età partendo dai 0 ai 13. Dunque in una settimana si sono registrati in Campania ben 25.745 contagi nella fascia d’età dei bambini fino a 13, ossia quella degli alunni delle scuole – asili, elementari e medie – che la Regione aveva chiuso con un’ordinanza impugnata dal Governo e poi sospesa dal Tar. “Ritengo opportunore questi dati al Ministero della Salute, e, per sua opportuna conoscenza, al Ministro dell’Istruzione”, scrive sula sua pagina social il Governatore che sottolinea anche come la sua .ordinanza ...

Advertising

infoitinterno : Campania, oltre 25mila contagiati in età scolastica: De Luca invia i dati al Ministero - LaBussolaTV : Quasi 26mila casi Covid nelle scuole Campane: De Luca invia i dati al Governo. - ptvtelenostra : SCUOLA E SALUTE. DE LUCA INVIA I DATI AI MINISTRI: IN CAMPANIA CIRCA 26 MILA BAMBINI CONTAGIATI -… - CilentoReporter : #Campania #CampaniaNotizie - Sono 7.442 i contagi nella fascia d'età 0-5 anni, 10.881 in quella 6-10 anni e 7.422 n… - larampait : #Scuola, #DeLuca insiste sull'allarme #Covid ed invia dati al #Governo -