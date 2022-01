Dallara Stradale - D50, una special per i 50 anni del marchio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sotto quel telo blu potrebbe celarsi una delle Dallara Stradale con parabrezza più estreme di sempre. Per celebrare il 50esimo anniversario del marchio di Varano de' Melegari, infatti, la gamma della sportiva si amplierà ulteriormente, accogliendo una nuova versione chiamata D50. Per ora le informazioni sono poche, ma a giudicare dai dettagli che si possono intravedere nelle immagini rilasciate dal costruttore si tratterà di un modello che potrebbe fondere le caratteristiche della barchetta Exp con quelle delle versioni con parabrezza e portiere del modello originale. Exp col tetto, o forse no. I più attenti avranno però notato che l'alettone posteriore non presenta i supporti a collo di cigno portati al debutto dalla Exp, ma trattandosi di una vettura con tetto, e quindi con un'aerodinamica differente, i progettisti ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sotto quel telo blu potrebbe celarsi una dellecon parabrezza più estreme di sempre. Per celebrare il 50esimoversario deldi Varano de' Melegari, infatti, la gamma della sportiva si amplierà ulteriormente, accogliendo una nuova versione chiamata D50. Per ora le informazioni sono poche, ma a giudicare dai dettagli che si possono intravedere nelle immagini rilasciate dal costruttore si tratterà di un modello che potrebbe fondere le caratteristiche della barchetta Exp con quelle delle versioni con parabrezza e portiere del modello originale. Exp col tetto, o forse no. I più attenti avranno però notato che l'alettone posteriore non presenta i supporti a collo di cigno portati al debutto dalla Exp, ma trattandosi di una vettura con tetto, e quindi con un'aerodinamica differente, i progettisti ...

Ultime Notizie dalla rete : Dallara Stradale Dallara Stradale - D50, una special per i 50 anni del marchio Sotto quel telo blu potrebbe celarsi una delle Dallara Stradale con parabrezza più estreme di sempre. Per celebrare il 50esimo anniversario del marchio di Varano de' Melegari, infatti, la gamma della sportiva si amplierà ulteriormente, accogliendo ...

Mauro Forghieri, la 'Formula' del successo - FormulaPassion.it ... Gian Paolo Dallara. Sotto la guida di Chiti la Ferrari conquistò nel biennio '60/'61 sia il ... seconda sulla griglia, di quasi quattro secondi fra le velocissime pieghe del vecchio tracciato stradale ...

Dallara Stradale D50: foto, anticipazioni, caratteristiche - Quattroruote.it Quattroruote D50, una special per i 50 anni del marchio Nata per celebrare il mezzo secolo di vita del costruttore, la vettura potrebbe riprendere alcuni dettagli meccanici dalla Exp da 500 CV ...

Dallara dalle auto allo spazio, ecco la nuova missione italiana Dopo la collaborazione con SpaceX di Elon Musk ora Dallara pensa di creare un modulo orbitale, collaborando con regione Emilia-Romagna e Cnr ...

