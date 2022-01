Conerobus decimata dal virus | out 77 dipendenti con diversi no - vax e corse tagliate | Chiediamo aiuto agli utenti

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) ANCONA - Tallemeno frequentate e annunci di assunzione per nuovi autisti.agisce su due direzioni per far fronte alle pesanti defezioni dovute al Covid, tra...

Ultime Notizie dalla rete : Conerobus decimata

corriereadriatico.it

ANCONA - Tagli alle corse meno frequentate e annunci di assunzione per nuovi autisti. Conerobus agisce su due direzioni per far fronte alle pesanti defezioni dovute al Covid, tra ...