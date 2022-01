Berrettini-Alcaraz, Australian Open 2022: data, programma, orario, tv (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Gli Australian Open vedranno scattare venerdì 21 il terzo turno dei tabelloni di singolare, maschile e femminile: il momento topico della stagione sul cemento arriva col primo torneo dello Slam del 2022 del tennis. Tra due giorni in singolare saranno in campo tre azzurri, tra i quali Matteo Berrettini, testa di serie numero 7. Ancora non è stato rilasciato l’ordine di gioco di venerdì 21 gennaio, ma l’italiano sa già che sarà atteso dal difficile match contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 31 del tabellone. La sfida promette scintille e metterà in palio un posto agli ottavi di finale. Tutti gli Australian Open 2022 verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Glivedranno scattare venerdì 21 il terzo turno dei tabelloni di singolare, maschile e femminile: il momento topico della stagione sul cemento arriva col primo torneo dello Slam deldel tennis. Tra due giorni in singolare saranno in campo tre azzurri, tra i quali Matteo, testa di serie numero 7. Ancora non è stato rilasciato l’ordine di gioco di venerdì 21 gennaio, ma l’italiano sa già che sarà atteso dal difficile match contro lo spagnolo Carlos, numero 31 del tabellone. La sfida promette scintille e metterà in palio un posto agli ottavi di finale. Tutti gliverranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi ...

Advertising

Eurosport_IT : BERRETTINI CONTINUA IL VIAGGIO! ?????? L'azzurro batte l'americano Kozlov in 4 set e conquista il terzo turno degli A… - WeAreTennisITA : BERRETTINI SFIDERÀ ALCARAZ ?? Matteo supera per 6-1 4-6 6-4 6-1 la wildcard americana Kozlov, che è calato fisicamen… - la_staxy : RT @Eurosport_IT: BERRETTINI CONTINUA IL VIAGGIO! ?????? L'azzurro batte l'americano Kozlov in 4 set e conquista il terzo turno degli Austral… - mastrodea74 : RT @Eurosport_IT: BERRETTINI CONTINUA IL VIAGGIO! ?????? L'azzurro batte l'americano Kozlov in 4 set e conquista il terzo turno degli Austral… - Marcellino66it : @Riccardo_Pozzi_ @FrancescoMManc1 @lorenzofares Alcaraz presto entra o arriva vicino alla top 10 ma su terra ed erb… -