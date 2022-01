Barbara d’Urso fa bene a Canale 5: ascolti in crescita per Pomeriggio 5 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Pomeriggio 5 torna a fare Pomeriggio 5 e il ritorno di Barbara d’Urso in onda si sente: ascolti in crescita per il programma di Canale 5. Mediaset ha ottenuto quello che voleva: ha fatto respirare il suo pubblico, ha continuato a informare nel corso delle feste di Natale facendo dell’ottimo giornalismo e coprendo l’intero periodo, ha continuato a promuovere il volto di Simona Branchetti, sempre più conosciuta dal pubblico. Ha anche risparmiato, questo è chiaro. Perchè anche se Barbara d’Urso via social e non solo ( lo ha fatto in diretta con il TG 5 ringraziando la Branchetti), ha parlato di consuete ferie per le vacanze di Natale, dimentica che mai era successo, che mancasse quasi un mese e rientrasse una settimana dopo la fine delle ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 19 gennaio 2022)5 torna a fare5 e il ritorno diin onda si sente:inper il programma di5. Mediaset ha ottenuto quello che voleva: ha fatto respirare il suo pubblico, ha continuato a informare nel corso delle feste di Natale facendo dell’ottimo giornalismo e coprendo l’intero periodo, ha continuato a promuovere il volto di Simona Branchetti, sempre più conosciuta dal pubblico. Ha anche risparmiato, questo è chiaro. Perchè anche sevia social e non solo ( lo ha fatto in diretta con il TG 5 ringraziando la Branchetti), ha parlato di consuete ferie per le vacanze di Natale, dimentica che mai era successo, che mancasse quasi un mese e rientrasse una settimana dopo la fine delle ...

Advertising

Imsherlocked99 : Vorrei avere l’autostima di SOLEDAD che si crede Gesù cristo sceso in terra ma è solo una misera frequentatrice di… - AleStonata : RT @nicolasavoia: #Pomeriggio5 1.782.000 (13,68%) + 2.165.000 (14,48) un lievissimo calo. Ma, in valori assoluti, Barbara D'Urso ottiene u… - nicolasavoia : #Pomeriggio5 1.782.000 (13,68%) + 2.165.000 (14,48) un lievissimo calo. Ma, in valori assoluti, Barbara D'Urso ott… - HOSE0KTEAR : a tanto così dal creare un account bts x barbara d’urso - VittorioMastro8 : RT @DioBenedicaMe: L'opinionista di Barbara D'Urso tempo fa chiese a Delia:'Come fai a resistere?' (Nel vederlo con Soleil) Delia:'Eh ma Al… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara d’Urso Barbara D'Urso, la conduttrice nei panni della Dottoressa Giò? «Non posso dirvi niente» ilmattino.it