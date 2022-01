Australian Open, Berrettini e Sonego al terzo turno (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego al terzo turno degli Australian Open, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento del Melbourne Park. Il romano, settima testa di serie,... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Matteoe Lorenzoaldegli, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento del Melbourne Park. Il romano, settima testa di serie,...

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open Berrettini batte Kozlov agli Australian Open e passa al terzo turno. Avanti anche Sonego di Redazione Sport L'taliano vince in quattro set con lo statunitense numero 169 del mondo. Avanza anche il torinese che sconfigge il tedesco Otte Matteo Berrettini passa al terzo turno dell'Open d'Australia battendo lo statunitense n° 169 del mondo Stefan Kozlov in quattro set (6 - 1, 4 - 6, 6 - 4, 6 - 1) dopo 2 ore e 38 minuti di una discreta sofferenza. E se dopo il primo turno ...

Ashleigh Barty travolge l'italiana Bronzetti La numero uno al mondo ha onorato al meglio la prima giornata degli indigeni (First Nations Peoples Day) festeggiata agli Australian Open. Dopo aver concesso un solo game nel primo turno, la beniamina di casa ne ha lasciati solamente due alla qualificata italiana Lucia Bronzetti (WTA 142), stesa con un doppio 6 - 1 in 52'...

Tennis, Australian Open 2022 LIVE: Tanti italiani nella notte australiana, poi Nadal, Osaka e Berrettini Eurosport IT Australian Open 2022, Sonego: “E’ incredibile giocare qui. Kecmanovic fastidioso” Le parole di Lorenzo Sonego dopo la vittoria in quattro set contro Oscar Otte nel secondo turno degli Australian Open 2022.

Con Bencic si chiude il sogno svizzero agli Australian Open È la prima volta dal 1995 che la Svizzera non è rappresentata nel terzo turno del tableau maschile o femminile a Melbourne ...

