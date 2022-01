Arrestati in Congo gli assassini dell'ambasciatore Attanasio | video (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La polizia Congolese ha annunciato nel corso di una conferenza stampa di aver arrestato i presunti assassini dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio, ucciso in un’imboscata il 22 febbraio 2021 assieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all’autista Mustapha Milambo. Le autorità del Nord Kivu hanno mostrato alcune foto e un video dei presunti assassini che sono stati consegnati al governatore militare del Nord Kivu. Nessuna conferma pero’ dalle autorità centrali Congolesi. Leggi su panorama (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La polizialese ha annunciato nel corso di una conferenza stampa di aver arrestato i presuntiitaliano Luca, ucciso in un’imboscata il 22 febbraio 2021 assieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all’autista Mustapha Milambo. Le autorità del Nord Kivu hanno mostrato alcune foto e undei presuntiche sono stati consegnati al governatore militare del Nord Kivu. Nessuna conferma pero’ dalle autorità centralilesi.

