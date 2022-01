Allegri rischia l’esonero? Il sostituto è in casa ed a costo zero: lo scenario (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Allegri non ha mai avuto il totale consenso della sua tifoseria; la società bianconera potrebbe anche pensare ad un cambio in panchina. La Juventus ha vinto, senza nessun problema, il suo ottavo di finale di coppa Italia; quattro a uno alla Sampdoria e qualificazione assolutamente meritata; ora, per i bianconeri, la sfida con il Milan. Match tanto complicato quanto importante perché può far fare a Dybala e compagni un altro passo in avanti verso la qualificazione alla prossima Champions League. Obiettivo che Allegri vuole raggiungere anche per provare ad instaurare un rapporto mai nato con una parte della tifoseria; il tecnico, però, potrebbe non averla questa occasione. La società, infatti, potrebbe optare per un clamoroso cambio in panchina. Marchisio, il momento esatto in cui ha fatto la storia della Juventus Allegri esonerato? ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 19 gennaio 2022)non ha mai avuto il totale consenso della sua tifoseria; la società bianconera potrebbe anche pensare ad un cambio in panchina. La Juventus ha vinto, senza nessun problema, il suo ottavo di finale di coppa Italia; quattro a uno alla Sampdoria e qualificazione assolutamente meritata; ora, per i bianconeri, la sfida con il Milan. Match tanto complicato quanto importante perché può far fare a Dybala e compagni un altro passo in avanti verso la qualificazione alla prossima Champions League. Obiettivo chevuole raggiungere anche per provare ad instaurare un rapporto mai nato con una parte della tifoseria; il tecnico, però, potrebbe non averla questa occasione. La società, infatti, potrebbe optare per un clamoroso cambio in panchina. Marchisio, il momento esatto in cui ha fatto la storia della Juventusesonerato? ...

domthewizard : Allegri vuole il cortomuso, Landucci ha segnato 8 gol in due partite. Spogliatoio spaccato, cosa rischia la Juve #jvtblive - ECC09159331 : Con un allenatore come #Allegri un ragazzo talentuoso come #kaiojorge rischia di bruciarsi, non lo fa giocare nemme… - edowildb18 : #ALLEGRI rischia #Danilo pre #MilanJuve (partita leggermente più importante di #JuveSamp) e non da opportunità dal… - FraLauricella : RT @FraLauricella: L’Atalanta ferma l’Inter #Handanovic e #musso migliori in campo. Il #milan prova il sorpasso #allegri media fra #juve… - walter_porcino : @Roxas_223 @GiAdUzZoLa90 Io li metterei fuori rosa ma siccome sembra che la Juve sia di proprietà di Allegri rischi… -