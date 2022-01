(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta –ta di recente in casa Ugl la Professoressa, stimata attivista della provincia di Caserta, con un curriculum professionale ed istituzionale di tutto riguardo, nell’ultima settimana ha fatto il pieno di consensi e nomine sindacali all’ombra della Reggia. In vista dei prossimi appuntamenti che vedranno impegnati i lavoratori dei comparti del pubblico impiego, la Segreteria nazionale della Ugl, guidata dcalabrese Ornella Cuzzupi le ha infatti conferito, di concerto con la Unione Territoriale del Lavoro di Caserta un incarico di coordinamento con la struttura centrale che si concretizzerà con l’immediata apertura di unopresso la sede provinciale di Piazza Ruggiero e che fungerà da punto di ascolto e ...

Advertising

GiornaleLORA : Alessandra Vigliotti approda alla Ugl, gestirà uno sportello scuola e sarà responsabile zonale di Cervino - larampait : #AlessandraVigliotti approda alla #Ugl #Caserta - anteprima24 : ** Alessandra Vigliotti approda alla Ugl, gestirà uno sportello #Scuola ** -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandra Vigliotti

La Rampa

... B 3; C 1; D 2; E 3 Nuzzo Igino 0 Oliva Alfonso C 1; D 4; E 2 Santillo Mariagabriella A 12; B 3; C 5; D 4; E 6 Santonastaso Paolo 0 Serino Martuccio A 3; B 1; C 15; D 8; E 0A 1; ...... Gabriella Santillo, Pasquale Crisci, ai candidati Marcello De Rosa, Vito Marotta, Enzo Guida, Stefano Cioffi, Giovanni Vagliviello,, Aniello Amoroso, Gaetanina Crisci, Matteo ...