Tonga | le prime immagini dall' alto dopo l' eruzione e lo tsunami

(Di martedì 18 gennaio 2022) Le notizie che arrivanoe isolesono ancora molto limitate.la violentavulcanica sottomarina e loche ha interessato le coste dell'intero Oceano Pacifico, i cavi sottomarini sono infatti compromessi, in particolare è fuori uso l'importante cavo di connettività digitale sottomarino che collega lealle Isole Figi. Telefoni e internet sono fuori uso. A breve sarà riabilitato il sistema 2G, almeno per consentire agli abitanti di telefonare e inviare messaggi. Gli unici contatti tra il governo neozelandese e le autorità locali sono avvenuti tramite telefono satellitare. È proprio il governo della Nuova Zelanda ad aggiornare il mondo su quanto sta accadendo nell'arcipelago. Quelle nella gallery qui sopra sono le fotografie fornite ...

Il portavoce dell'Ocha, Jens Laerke: "Una delle prime regole dell'azione umanitaria è di 'non nuocere', vogliamo essere sicuri che vengano seguiti tutti i protocolli necessari per l'ingresso nel Paese ...