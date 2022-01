Taglio delle corse festive, l’assessore Terzi: “Le assenze rendono difficile organizzare il servizio” (Di martedì 18 gennaio 2022) Bergamo. Claudia Maria Terzi, assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, interviene sulla questione del Taglio delle corse festive da parte di Arriva Italia, ex Sab, che gestisce il servizio di trasporto pubblico nella provincia di Bergamo e sulla generale carenza di personale del settore. “Purtroppo le assenze di personale stanno rendendo difficile organizzare tutti i servizi del Trasporto pubblico locale. Il problema non è solo di Trenord, ma è generalizzato: sono numerose anche le aziende del settore gomma che vanno via via riducendo le corse a causa proprio delle assenze del personale positivo o in quarantena. Analoghi problemi stanno affrontando ... Leggi su bergamonews (Di martedì 18 gennaio 2022) Bergamo. Claudia Maria, assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, interviene sulla questione delda parte di Arriva Italia, ex Sab, che gestisce ildi trasporto pubblico nella provincia di Bergamo e sulla generale carenza di personale del settore. “Purtroppo ledi personale stanno rendendotutti i servizi del Trasporto pubblico locale. Il problema non è solo di Trenord, ma è generalizzato: sono numerose anche le aziende del settore gomma che vanno via via riducendo lea causa propriodel personale positivo o in quarantena. Analoghi problemi stanno affrontando ...

