Soleil Sorge sbotta e racconta tutta la verità su Alex Belli: “Tra noi c’è amore e passione” (Di martedì 18 gennaio 2022) Puntata difficile quella di ieri del Grande Fratello Vip per Soleil Sorge, che si è trovata ancora al centro della storia d’amore tra Alex Belli e Delia Duran. Una situazione che l’influencer non riesce più a sopportare proprio come ha rivelato a Nathaly Caldonazzo dopo la diretta del reality show di Alfonso Signorini. La verità di Soleil Sorge su Alex Belli Subito dopo la puntata del Grande Fratello Vip, Nathaly ha voluto parlare con Soleil del rapporto nato con Alex nella Casa: “Perdonami ma sono cose assurde quelle che dici. Voi avete oltrepassato il limite. Rispondimi: con lui c’era innamoramento e passione?”. Una domanda diretta che, come riporta Biccy, ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 18 gennaio 2022) Puntata difficile quella di ieri del Grande Fratello Vip per, che si è trovata ancora al centro della storia d’trae Delia Duran. Una situazione che l’influencer non riesce più a sopportare proprio come ha rivelato a Nathaly Caldonazzo dopo la diretta del reality show di Alfonso Signorini. LadisuSubito dopo la puntata del Grande Fratello Vip, Nathaly ha voluto parlare condel rapporto nato connella Casa: “Perdonami ma sono cose assurde quelle che dici. Voi avete oltrepassato il limite. Rispondimi: con lui c’era innamoramento e?”. Una domanda diretta che, come riporta Biccy, ha ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Delia Duran prende le difese di Manila Nazzaro: “Perché dev’essere giudicata solo perché mi ha accolto?”… - infoitcultura : La moglie di Kabir Bedi su Alex Belli: “Soleil Sorge e Delia Duran starebbero meglio senza di lui” - sarachiezzi792 : Ma soleil sorge che parla di rispetto ?!?! Ma non si vergogna?!?! Ma più tutta questa presunzione da dove gli viene… - IlCommentato : Urtis mi disp quest’anno il blocco baracca è di soleil sorge #gfvip #jerù #jessvip - BITCHYFit : Soleil Sorge ammette: “Tra me e Alex amore e passione, non mi metto da parte” -