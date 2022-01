Quirinale, Silvio (trombato) fa asse con Letta per Amato Ma Salvini non ci sta e lavora ai piani B e C. Tutti i nomi (Di martedì 18 gennaio 2022) Il dado è tratto. Silvio Berlusconi, come anticipato da Affaritaliani.it, va verso il ritiro dalla corsa per il Quirinale. Ormai sembra solo una questione di tempo. Sul fronte opposto, Enrico Letta tiene le carte coperte, ma secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it sono due le opzioni del segretario del Partito Democratico: Mario Draghi e Giuliano Amato. La carta... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 18 gennaio 2022) Il dado è tratto.Berlusconi, come anticipato da Affaritaliani.it, va verso il ritiro dalla corsa per il. Ormai sembra solo una questione di tempo. Sul fronte opposto, Enricotiene le carte coperte, ma secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it sono due le opzioni del segretario del Partito Democratico: Mario Draghi e Giuliano. La carta... Segui su affaritaliani.it

Advertising

fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Denis (bancarotta) suggerisce a Marcello (mafia) i trucchi per portare Silvio (frode fiscale) al Qu… - Agenzia_Ansa : FLASH I La corsa al Quirinale, Silvio Berlusconi a Forza Italia: 'Un mio passo indietro? Non deluderò chi mi ha dato fiducia' - francesca_flati : Silvio #Berlusconi non avrà i nostri voti. Lo dico forte e chiaro, non possiamo accettare un pregiudicato per fro… - 5Ricomincio : - DanyRoss70 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH I La corsa al Quirinale, Silvio Berlusconi a Forza Italia: 'Un mio passo indietro? Non deluderò chi mi ha dato fidu… -