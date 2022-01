**Quirinale: Conte-vertici M5S vagliano opzione Draghi, 'meglio p.Chigi ma nulla deciso'** (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, nella riunione che si è tenuta ieri in tarda serata tra il leader del M5S, Giuseppe Conte, e i vertici pentastellati è stata vagliata anche l'opzione Draghi al Quirinale. Il sentiment maggioritario continua a vedere nella permanenza del premier a Palazzo Chigi la scelta più utile al Paese. Una linea sostenuta con forza soprattutto dai capigruppo e dai loro vice, alla Camera come al Senato. Sotto traccia anche il timore che il passaggio di Draghi al Quirinale possa pregiudicare la conclusione della legislatura, facendo precipitare il Paese al voto. Ma una decisione definitiva su Draghi, di fatto, ancora non c'è, perché per il Movimento sul campo ci sono ancora troppe incognite: "la partita è in divenire", dice ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, nella riunione che si è tenuta ieri in tarda serata tra il leader del M5S, Giuseppe, e ipentastellati è stata vagliata anche l'al Quirinale. Il sentiment maggioritario continua a vedere nella permanenza del premier a Palazzola scelta più utile al Paese. Una linea sostenuta con forza soprattutto dai capigruppo e dai loro vice, alla Camera come al Senato. Sotto traccia anche il timore che il passaggio dial Quirinale possa pregiudicare la conclusione della legislatura, facendo precipitare il Paese al voto. Ma una decisione definitiva su, di fatto, ancora non c'è, perché per il Movimento sul campo ci sono ancora troppe incognite: "la partita è in divenire", dice ...

Advertising

ItaliaViva : .@matteorenzi: 'La vicenda del Quirinale dimostra che il M5S è del tutto marginale e che Conte non riesce a guidare… - Mov5Stelle : La nostra assemblea parlamentare ha dato pieno mandato al presidente Giuseppe Conte con l'obiettivo per il Quirinal… - Ettore_Rosato : Conte dice che M5S sarà ago della bilancia nell'elezione per il #Quirinale. Vero... Hanno proposto nell’ordine e n… - NoiSiamoPronti : L'Inetto appulo ha colpito ancora... - GianniVezzani1 : RT @Signorasinasce: #Quirinale , #Conte vede i vertici M5S: ipotesi #LilianaSegre . Solo #Montagnier è rincoglionito a 91 anni????? https… -