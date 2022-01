Multa per i no vax over 50: ma solo a partire dall’autunno (Di martedì 18 gennaio 2022) Obbligo di vaccinazione dall’ 1 febbraio per gli over 50 (decreto legge n. 1 del 7 gennaio 2022). Chi entro quella data non sarà vaccinato o avrà fatto solo la prima dose o la seconda senza il richiamo andrà incontro alla sanzione. Non prima dell’autunno il pagamento della Multa no vax di 100 euro per Leggi su periodicodaily (Di martedì 18 gennaio 2022) Obbligo di vaccinazione dall’ 1 febbraio per gli50 (decreto legge n. 1 del 7 gennaio 2022). Chi entro quella data non sarà vaccinato o avrà fattola prima dose o la seconda senza il richiamo andrà incontro alla sanzione. Non prima dell’autunno il pagamento dellano vax di 100 euro per

Advertising

GuidoDeMartini : ?? MULTA DA 100€ PER GLI OVER 50 CHE NON SI VACCINANO. ?? COME MAI COSÌ POCO? Per indurre le persone a pagare x non a… - ilfoglio_it : I minori stranieri non accompagnati sono 'tutti ladri, assassini, stupratori'. Per queste parole Éric Zemmour dovrà… - ladyonorato : Una multa nulla da 100€ o da 1000€ ? Che dilemma. Certo, più alta è, più conviene impugnarla per non pagarla senza… - bruno_candeloro : @LucaBurnout @BarillariDav Nessuna richiesta di green pass.. se fanno la multa faccio ricorso. Se chiudono tengo ap… - MenegazziMarina : RT @AxiaFel: Multa fino a 1.500 euro “per chi viene beccato al lavoro”. Come se lavorare fosse un reato. Basta. Spegnete l’interruttore!!!… -