Morte ' staffettisti' in A14 | 2 anni e 3 mesi per camionista

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Morte staffettisti

... 24 anni, di Recale (Lecce), il camionista 24enne che provocò l'incidente il 7 febbraio 2021 lungo l'A14 a Gradara (Pesaro Urbino), in cui morirono due "" che stavano accompagnando un ...... '' per le adozioni di cani e gatti. La condanna All'esito dell'udienza preliminare tenutasi in Tribunale a Pesaro, avanti il Gup, Giacomo Gasparini, Sebastien Marco Titta, 24 anni, di ...Ha patteggiato una condanna a 2 anni e 3 mesi di reclusione Sebastien Marco Titta, 24 anni, di Recale (Lecce), il camionista 24enne che provocò l'incidente il 7 febbraio 2021 lungo l'A14 a Gradara (Pe ...All’imputato era contestato il reato di omicidio stradale con l’aggravante di aver causato il decesso di più persone che comporterebbe il triplo della pena base ...