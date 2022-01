Milano non è più un modello, ma per Sala non si può parlare di Far West. De Corato: inconcludente (Di martedì 18 gennaio 2022) Il richiamo al ruolo dello Stato, le lamentele sulla mancanza d’organico, il paravento della pandemia. Giuseppe Sala, ieri, si è presentato al consiglio comunale straordinario sulla sicurezza a Milano, dopo i fatti di Capodanno e l’aggressione al vigile dell’altra sera, sbandierando «l’intento di prendermi le mie responsabilità». Ma l’intervento del sindaco è apparso piuttosto «vuoto e inconcludente», come ha sottolineato l’assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, Riccardo De Corato, ricordando che Sala è al suo secondo mandato e solo ora «dopo sei anni parla di sicurezza». La versione di Sala sulla sicurezza a Milano Sala ha esposto al consiglio comunale delle misure per intervenire: l’arrivo di 240 nuovi vigili entro novembre di quest’anno e ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 gennaio 2022) Il richiamo al ruolo dello Stato, le lamentele sulla mancanza d’organico, il paravento della pandemia. Giuseppe, ieri, si è presentato al consiglio comunale straordinario sulla sicurezza a, dopo i fatti di Capodanno e l’aggressione al vigile dell’altra sera, sbandierando «l’intento di prendermi le mie responsabilità». Ma l’intervento del sindaco è apparso piuttosto «vuoto e», come ha sottolineato l’assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, Riccardo De, ricordando cheè al suo secondo mandato e solo ora «dopo sei anni parla di sicurezza». La versione disulla sicurezza aha esposto al consiglio comunale delle misure per intervenire: l’arrivo di 240 nuovi vigili entro novembre di quest’anno e ...

