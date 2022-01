Milan-Spezia 1-2, Pioli: “Colpe da dividere con Serra” | Serie A News (Di martedì 18 gennaio 2022) Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha masticato amaro al termine di Milan-Spezia a 'San Siro'. Le sue dichiarazioni del post-partita Leggi su pianetamilan (Di martedì 18 gennaio 2022) Stefano, tecnico rossonero, ha masticato amaro al termine dia 'San Siro'. Le sue dichiarazioni del post-partita

Advertising

pisto_gol : L’AIA, che non si è mai scusata per gli errori di LoBello, Mattei Ceccarini, De Santis Tagliavento e Orsato oggi si… - NicoSavi : Nicola Savino si complimenta con Spezia e Milan per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. - Gazzetta_it : L'Aia si scusa con il Milan per gli errori di Serra, l'arbitro verso un lungo stop #MilanSpezia - Giamiii : RT @F1N1no: Mi vien da fare una riflessione su Milan spezia... Entrambe 1 a 1 al 95'.. (lo Spezia tira di più del Sassuolo e il Milan della… - theysaythegeni1 : @gian_carbonara @chicoardito le scuse di una categoria ridicola come quella arbitrale dovrebbe farti riflettere sul… -