LIVE Sinner-Sousa 6-4 5-5, Australian Open 2022 in DIRETTA: il portoghese rimane agganciato al secondo set (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-DE MINAUR 30-0 Primo ace del match per l’azzurro. 15-0 Parte con un buon servizio Sinner. 5-5. Continua a servire bene il numero 140 del mondo che non mostra crepe nel suo gioco. 40-0 Angolo decisamente acuto trovato da Sousa con la prima. 30-0 Lontano dalla palla Sinner nell’impattare il dritto. 15-0 rimane alto il passante di Sinner: efficace la volée di Sousa. 5-4 Sinner. Altra ottima prima e l’azzurro mette pressione a Sousa che serve per rimanere nel secondo set. 40-15 Servizio vincente per Sinner! 30-15 Fuori tempo Sousa con il rovescio: pigro ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-DE MINAUR 30-0 Primo ace del match per l’azzurro. 15-0 Parte con un buon servizio. 5-5. Continua a servire bene il numero 140 del mondo che non mostra crepe nel suo gioco. 40-0 Angolo decisamente acuto trovato dacon la prima. 30-0 Lontano dalla pallanell’impattare il dritto. 15-0alto il passante di: efficace la volée di. 5-4. Altra ottima prima e l’azzurro mette pressione ache serve perre nelset. 40-15 Servizio vincente per! 30-15 Fuori tempocon il rovescio: pigro ...

