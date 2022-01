Le migliori mascherine chirurgiche o FFP2 per bambini (e dove trovarle)? (Di martedì 18 gennaio 2022) Le mascherine sono ormai parte integrante della nostra quotidianità da più di un anno, e ovviamente i bambini non sono esclusi dall’obbligo di indossarle, soprattutto adesso che, scongiurando la possibilità di tornare in Dad per favorire le lezioni in presenza, gli incontri con i compagni possono rappresentare un veicolo per la diffusione del Covid. Anzi, le mascherine FFP2, per i bambini sopra i sei anni, sono obbligatorie per accedere in alcuni luoghi, esattamente come accade per gli adulti, come cinema, teatri e mezzi pubblici, mentre, seguendo le nuove linee guida del Ministero dell’Istruzione, gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado – vale a dire dalla scuola media alle scuole superiori – devono obbligatoriamente indossare una FFP2 nel caso in cui ci sia un ... Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 18 gennaio 2022) Lesono ormai parte integrante della nostra quotidianità da più di un anno, e ovviamente inon sono esclusi dall’obbligo di indossarle, soprattutto adesso che, scongiurando la possibilità di tornare in Dad per favorire le lezioni in presenza, gli incontri con i compagni possono rappresentare un veicolo per la diffusione del Covid. Anzi, le, per isopra i sei anni, sono obbligatorie per accedere in alcuni luoghi, esattamente come accade per gli adulti, come cinema, teatri e mezzi pubblici, mentre, seguendo le nuove linee guida del Ministero dell’Istruzione, gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado – vale a dire dalla scuola media alle scuole superiori – devono obbligatoriamente indossare unanel caso in cui ci sia un ...

