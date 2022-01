Le migliori alternative a Wordle per giocare sullo smartphone, anche in italiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Wordle è diventato il primo grande trend globale del 2022 registrando una media di mezzo milione di giocatori al giorno e dilagando nei topics di maggior rilievo di Facebook e Twitter. Il merito è di aver unito il gioco enigmistico alla sana competizione online che ti spinge a condividere i tuoi risultati per sfidare amici e parenti a fare meglio. anche perché giocare a Wordle è facile: basta collegarsi al sito ufficiale da computer o smartphone e iniziare a giocare; non c'è bisogno di iscriversi o di scaricare nessuna app – anzi, non esistono app ufficiali Wordle su iOS e Android, tutte quelle che stanno nascendo come funghi in questi giorni sono cloni che gli store cercano di cancellare il prima possibile – ma è sufficiente provare a completare la parola misteriosa ... Leggi su gqitalia (Di martedì 18 gennaio 2022)è diventato il primo grande trend globale del 2022 registrando una media di mezzo milione di giocatori al giorno e dilagando nei topics di maggior rilievo di Facebook e Twitter. Il merito è di aver unito il gioco enigmistico alla sana competizione online che ti spinge a condividere i tuoi risultati per sfidare amici e parenti a fare meglio.perchéè facile: basta collegarsi al sito ufficiale da computer oe iniziare a; non c'è bisogno di iscriversi o di scaricare nessuna app – anzi, non esistono app ufficialisu iOS e Android, tutte quelle che stanno nascendo come funghi in questi giorni sono cloni che gli store cercano di cancellare il prima possibile – ma è sufficiente provare a completare la parola misteriosa ...

