Jeff Bezos e Lauren Sanchez | quanto costano i “ritocchini” della fidanzata di Mr Amazon? Il chirurgo estetico fa i conti

(Di martedì 18 gennaio 2022) Splendenti, abbronzati. Avvinghiati in un corpo a corpo al sole dell’isola caraibica di St. Barth. L’ultima copertina di Bunte, la bibbia del jet set internazionale, ci mostra la coppia più glamour che ci sia, amorevole come due piccioncini. Lei è, di origine messicana, brillante carriera in corso come anchorwomen su Fox Channel, conduttrice del programma Good Day La e del talent show So You Think You Can Dance. La ragazza, short and compact, tanta roba spalmata su scarso un metro e sessanta di altezza, è appetitosamente mediatica. Mediatico fu il suo secondo marriage con Patrick Whitesell, agente di celebrities, un pezzo grosso di Hollywood. Per la loro cerimonia furono spesi 2 milioni di dollari, tra gli invitati anche Ben Affleck e Matt Damon. Ma il Colpo Grossolo fa fatto beccandosi Mr. ...