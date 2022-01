“In lacrime…”: Milan-Spezia, il retroscena che nessuno poteva immaginare (Di martedì 18 gennaio 2022) È successo realmente di tutto in Milan-Spezia: l’arbitro Serra commette un grave errore sul gol di Messias, ma il retroscena spiazza tutti Quanto avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a San Siro, in Milan-Spezia, anche stamattina fa parlare di sé. Il pensante errore commesso dall’arbitro Marco Serra è costato caro ai rossoneri ma il retroscena Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 18 gennaio 2022) È successo realmente di tutto in: l’arbitro Serra commette un grave errore sul gol di Messias, ma ilspiazza tutti Quanto avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a San Siro, in, anche stamattina fa parlare di sé. Il pensante errore commesso dall’arbitro Marco Serra è costato caro ai rossoneri ma ilQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

MomentiCalcio : #Milan-#Spezia, l'arbitro #Serra sotto choc: in lacrime a fine gara - serieAnews_com : ???? L'arbitro #Serra in lacrime negli spogliatoi dopo #MilanSpezia: ha spiazzato il gesto di #Ibrahimovic e altri g… - codeghino10 : RT @CorSport: L'arbitro #Serra in lacrime negli spogliatoi: devastato dopo l'errore con il #Milan ?? - lucianolambe : @paolofranci17 @DAZN_IT Sig.Paolo Franci la vergogna non e’ il post Roma-Cagliari ma il post Milan-Spezia non per l… - Canix70 : RT @IntenditoreJuve: Serra in lacrime si scusa con il Milan. Il sicario Doveri, invece, dopo aver fatto vincere l'Inter in Supercoppa, a te… -