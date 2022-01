Il voto per il Quirinale è segreto. Il no di Flick alle acrobazie interpretative (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono i giorni febbrili dello scervellamento. Si cerca di indagare ogni cavillo tecnico per percorrere le diverse strade che portano al Quirinale. In ossequio al dettato costituzionale, ma anche al limite dell’interpretazione. In particolare l’oggetto del contendere è legato alla segretezza del voto. C’è chi ha suggerito all’unico (per ora) candidato al Colle (Silvio Berlusconi) di “segnare le schede” in modo da “scovare” tutti i voti in suo favore. O, al contrario, verificare tra la folta pattugli del centrodestra eventuali franchi tiratori. “Molti giuristi e politici a vario titolo si stanno legittimamente arrovellando nel cercare di fornire un’interpretazione alle modalità del voto per il Presidente della Repubblica. È un esercizio al quale, però, preferisco non partecipare”. Sebbene “mi prema ribadire una cosa: il ... Leggi su formiche (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono i giorni febbrili dello scervellamento. Si cerca di indagare ogni cavillo tecnico per percorrere le diverse strade che portano al. In ossequio al dettato costituzionale, ma anche al limite dell’interpretazione. In particolare l’oggetto del contendere è legato alla segretezza del. C’è chi ha suggerito all’unico (per ora) candidato al Colle (Silvio Berlusconi) di “segnare le schede” in modo da “scovare” tutti i voti in suo favore. O, al contrario, verificare tra la folta pattugli del centrodestra eventuali franchi tiratori. “Molti giuristi e politici a vario titolo si stanno legittimamente arrovellando nel cercare di fornire un’interpretazionemodalità delper il Presidente della Repubblica. È un esercizio al quale, però, preferisco non partecipare”. Sebbene “mi prema ribadire una cosa: il ...

