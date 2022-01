Grande Fratello Vip, chi è finito in nomination ieri sera? (Di martedì 18 gennaio 2022) Chi è finito in nomination nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 6? La prima a concorrente ad andare al televoto è stata Federica Calemme, nominata da Kabir Bedi in qualità di preferito del pubblico. Col senno di poi una dinamica scontata, alla luce del distacco in questi ultimi giorni tra Federica e Gianmaria Antinolfi. Insomma, no storia, no party. La vittoria di Kabir è un segnale importante per tutta la casa del Grande Fratello Vip, e soprattutto per chi ha mancato di rispetto all’attore indiano in questi primi giorni di permanenza all’interno della casa del GF Vip. Oltre a Kabir Bedi, gli immuni alle nomination sono stati Manuel Bortuzzo, Barù e Alessandro Basciano (preferiti della casa), a cui si aggiungono Soleil ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 18 gennaio 2022) Chi èinnella puntata didelVip 6? La prima a concorrente ad andare al televoto è stata Federica Calemme, nominata da Kabir Bedi in qualità di preferito del pubblico. Col senno di poi una dinamica scontata, alla luce del distacco in questi ultimi giorni tra Federica e Gianmaria Antinolfi. Insomma, no storia, no party. La vittoria di Kabir è un segnale importante per tutta la casa delVip, e soprattutto per chi ha mancato di rispetto all’attore indiano in questi primi giorni di permanenza all’interno della casa del GF Vip. Oltre a Kabir Bedi, gli immuni allesono stati Manuel Bortuzzo, Barù e Alessandro Basciano (preferiti della casa), a cui si aggiungono Soleil ...

