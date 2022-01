GF Vip | Jessica Selassié massacrata dalla madre di Sophie | “Ha perso troppo tempo con te”

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 18 gennaio 2022) Nell’ultima puntata del GF Vip 6, la mamma diCodegoni, la signora Valeria Pasciuti, ha potuto incontrare sua figlia nel giardino e ne ha approfittato per raccontarle quello che trapela da fuori la Casa. In particolar modo, la donna ha parlato malissimo di, una delle più grandi amiche di, che tuttavia secondo lei non è una vera amica, visto che continua a mettersi in mezzo tra la ragazza e il fidanzato Alessandro Basciano. Le parole utilizzatedonna sono state durissime. GF Vip, Nathalie Caldonazzo dà del malato ad Alex Belli Esplode lo scontro tra lo squalificato e la new-entry bionda nel reality dei vip e la venezuelana si fa confortare da quest'ultima: il pubblico si divide ...