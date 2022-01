Fauna selvatica e peste suina | l’assessore Caputo | Attivato protocollo d’intervento

(Di martedì 18 gennaio 2022) La Regione Campania si è recentemente dotata di un innovativo sistema telematico di gestione e raccolta dati per i danni da: il “Sistema di Gestione dei Danni da(S.G.D.F.)”, strumento che contribuisce a stabilire un primato per la Regione in materia faunistico-venatoria. Inoltre, la Campania, in anticipo rispetto alle altre regioni italiane, ha provveduto a realizzare undi intervento per la, che prevede azioni di sorveglianza passiva tramite il sistema sanitario e gli Ambiti territoriali di Caccia e intervento attivo. Nella giornata di ieri si è svolto, presso l’Auditorium dell’isola C3 al Centro Direzionale di Napoli, un evento divulgativo incentrato sul “Sistema di Gestione dei danni da...

I lupi della Scandinavia sono in pericolo. Svezia, Norvegia e Finlandia hanno autorizzato l'abbattimento di circa 100 esemplari quest'inverno ...