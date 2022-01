“Durante la gravidanza posso partecipare a concorsi pubblici?” (Di martedì 18 gennaio 2022) Salve, sono una docente precaria al terzo mese di gravidanza in astensione anticipata per minacce d’aborto. Mi è concessa la partecipazione a concorsi pubblici Durante tale periodo di interdizione lavorativa? È necessario presentare la documentazione quando si sosterrà il concorso? Grazie mille. L'articolo proviene da gravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 18 gennaio 2022) Salve, sono una docente precaria al terzo mese diin astensione anticipata per minacce d’aborto. Mi è concessa la partecipazione atale periodo di interdizione lavorativa? È necessario presentare la documentazione quando si sosterrà il concorso? Grazie mille. L'articolo proviene daOnLine.

Advertising

FipavToscana : RT @Federvolley: Al via le domande per accedere al Fondo “La Maternità è di tutti”. Un'aiuto per assicurare all’atleta la continuità retri… - giuseppegambero : RT @Federvolley: Al via le domande per accedere al Fondo “La Maternità è di tutti”. Un'aiuto per assicurare all’atleta la continuità retri… - NICHITOMLINSON : @louist_9124 può essere, se rimani forse ma sono arrabbiata anche perché volevo i miei genitori durante la mia prim… - AntonioOpallo61 : RT @flavioquara: Le donne non vaccinate hanno rappresentato il 77% delle infezioni da SARS-CoV-2 che si sono verificate durante la gravidan… - flavioquara : RT @flavioquara: Le donne non vaccinate hanno rappresentato il 77% delle infezioni da SARS-CoV-2 che si sono verificate durante la gravidan… -