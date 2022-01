Coppa Italia: Juventus-Sampdoria, le formazioni ufficiali (Di martedì 18 gennaio 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Juventus-Sampdoria, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La vincente di questa sfida affronterà nel prossimo turno chi avrà la meglio nella partita di domani tra Sassuolo e Cagliari. Dirigerà l’incontro l’arbitro Francesco Fourneau della sezione di Roma 1, coadiuvato da Lombardo e Pagnotta come assistenti, e dal quarto uomo Santoro. VAR e AVAR saranno rispettivamente Nasca e Tegoni. Calcio d’inizio ore 21:00 all’Allianz Stadium di Torino. Alla sconfitta in SuperCoppa contro l’Inter, è seguita una vittoria fondamentale nell’ultimo turno di campionato contro l’Udinese, dimostrazione di una pronta reazione. Quest’oggi, i campioni in carica della scorsa edizione di Coppa Italia, ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 18 gennaio 2022) Riportiamo ledi, match valido per gli ottavi di finale di. La vincente di questa sfida affronterà nel prossimo turno chi avrà la meglio nella partita di domani tra Sassuolo e Cagliari. Dirigerà l’incontro l’arbitro Francesco Fourneau della sezione di Roma 1, coadiuvato da Lombardo e Pagnotta come assistenti, e dal quarto uomo Santoro. VAR e AVAR saranno rispettivamente Nasca e Tegoni. Calcio d’inizio ore 21:00 all’Allianz Stadium di Torino. Alla sconfitta in Supercontro l’Inter, è seguita una vittoria fondamentale nell’ultimo turno di campionato contro l’Udinese, dimostrazione di una pronta reazione. Quest’oggi, i campioni in carica della scorsa edizione di, ...

