Coppa Italia, Juve batte la Samp 4-1 ed approda ai quarti (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Juventus approda ai quarti di finale di Coppa Italia battendo la Sampdoria (in attesa del nuovo tecnico Giampaolo) allo Stadium 4-1. Dal 10' al 15' la Juventus ha collezionato calci d'angolo a ripetizione, con Cuadrado scatenato nell'impegnare il portiere blucerchiato anche sul primo palo. Il colombiano, ispirato, dieci minuti più tardi ha anche trovato il modo di sbloccare il match al 25' con un calcio di punizione dal limite deviato imparabilmente da Bereszynski alle spalle di Falcone.Il raddoppio è di Rugani. Quando tutto lasciava presagire a una nave solo da portare in porto in acque tranquille, appena dopo i cambi con l'ingresso di Chiellini e Dybala, è arrivato il tuono che ha scosso un po' tutti con il diagonale vincente di Conti al 63' ...

