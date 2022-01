Che cos’è una luna di lupo (Di martedì 18 gennaio 2022) Ieri 17 gennaio alle 6:48 p.m. ET, abbiamo potuto vedere quasi tutti la prima luna piena del 2022, che viene anche chiamata “Wolf Moon” ovvero “luna di lupo”. Prima di seguire il tuo istinto di iniziare a ululare al cielo notturno, potresti volere una risposta a una domanda scottante: che cos’è esattamente una Wolf Moon? Leggi su periodicodaily (Di martedì 18 gennaio 2022) Ieri 17 gennaio alle 6:48 p.m. ET, abbiamo potuto vedere quasi tutti la primapiena del 2022, che viene anche chiamata “Wolf Moon” ovvero “di”. Prima di seguire il tuo istinto di iniziare a ululare al cielo notturno, potresti volere una risposta a una domanda scottante: cheesattamente una Wolf Moon?

Advertising

AlbertoBagnai : @UbaldoLorenzo Lui sa benissimo. Vuoi che non sappia cos’è il glutatione? - Errorigiudiziar : «Mio padre è stato prelevato dalla sua vita senza che venisse aperta una commissione d'inchiesta, senza che nessuno… - fattoquotidiano : Sono combattuto: quasi mi auguro che l’incubo di B. al Quirinale si avveri. Disvela al mondo intero, e in particola… - EleonoraGalafa1 : RT @itsme3791: ??FORSE HO LETTO MALE IO…COS’È CHE C’È SCRITTO??? - Yourauntfigure : @anikeatable @telegram_it Noto che a queste persone piace la parola “ischemia” quando poi non sanno nemmeno cos’è -

Ultime Notizie dalla rete : Che cos’è "Vi racconto la mia nuova vita da perfetto sconosciuto" ilGiornale.it