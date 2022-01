Calciomercato: Eder pronto a tornare in Serie A, un club su di lui! (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dopo quasi quattro anni passati lontano dalla Serie A, l’attaccante italo-brasiliano Eder potrebbe presto tornare in Italia. Pur di rientrare nel nostro Paese, l’ex Sampdoria e Inter sarebbe pronto a rescindere il contratto che lo lega al club brasiliano del San Paolo, in scadenza a dicembre 2022. Eder Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Salernitana del nuovo presidente Danilo Iervolino avrebbe avviato i contatti con l’entourage del giocatore: “La Salernitana ha avuto i primi contatti per l’ex Inter Eder. È stato al Suning, non con Sabatini, si sono solo incrociati. Vuole tornare in Italia dal San Paolo, chissà che non possa tornare in Serie A alla Salernitana”, ha spiegato Gianluca Di Marzio. Dialoghi in ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dopo quasi quattro anni passati lontano dallaA, l’attaccante italo-brasilianopotrebbe prestoin Italia. Pur di rientrare nel nostro Paese, l’ex Sampdoria e Inter sarebbea rescindere il contratto che lo lega albrasiliano del San Paolo, in scadenza a dicembre 2022.Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Salernitana del nuovo presidente Danilo Iervolino avrebbe avviato i contatti con l’entourage del giocatore: “La Salernitana ha avuto i primi contatti per l’ex Inter. È stato al Suning, non con Sabatini, si sono solo incrociati. Vuolein Italia dal San Paolo, chissà che non possainA alla Salernitana”, ha spiegato Gianluca Di Marzio. Dialoghi in ...

