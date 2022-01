Brescia, uccise moglie a coltellate: condannato a 24 anni. La corte “no a equazione uxoricidio-ergastolo” (Di martedì 18 gennaio 2022) L’8 maggio del 2020 accoltellò la compagna davanti ai tre figli. L’uomo, che all’arrivo dei carabinieri confessò senza spiegare, è stato condannato a 24 anni lo scorso 20 dicembre o oggi le motivazioni spiegano perché non è stata accolta la richiesta dell’accusa che aveva invocato l’ergastolo. “Non vi è nel vigente sistema un insuperabile argine normativo che imponga alla corte di appiattirsi sull’equazione “uxoricidio / ergastolo“, né potrebbe esservi, alla luce dei principi di proporzionalità e di offensività su cui trova fondamento il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena” scrive il presidente della corte d’assise di Brescia Roberto Spanò. Nelle motivazioni del verdetto, come riporta l’Ansa, si spiega che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) L’8 maggio del 2020 accoltellò la compagna davanti ai tre figli. L’uomo, che all’arrivo dei carabinieri confessò senza spiegare, è statoa 24lo scorso 20 dicembre o oggi le motivazioni spiegano perché non è stata accolta la richiesta dell’accusa che aveva invocato l’. “Non vi è nel vigente sistema un insuperabile argine normativo che imponga alladi appiattirsi sull’“, né potrebbe esservi, alla luce dei principi di proporzionalità e di offensività su cui trova fondamento il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena” scrive il presidente dellad’assise diRoberto Spanò. Nelle motivazioni del verdetto, come riporta l’Ansa, si spiega che ...

Advertising

Dome689 : RT @fattoquotidiano: Brescia, uccise moglie a coltellate: condannato a 24 anni. La corte “no a equazione uxoricidio-ergastolo” https://t.co… - fattoquotidiano : Brescia, uccise moglie a coltellate: condannato a 24 anni. La corte “no a equazione uxoricidio-ergastolo” - abollis : RT @BresciaOggiIT: #Femminicidio - Uccise la sua ex a coltellate davanti ai figli: condannato a 24 anni Il giudice: 'No all'equazione uxori… - BresciaOggiIT : #Femminicidio - Uccise la sua ex a coltellate davanti ai figli: condannato a 24 anni Il giudice: 'No all'equazione… -