Belen Rodriguez è single. Finita la storia con Antonino Spinalbese

(Di martedì 18 gennaio 2022) Firenze, 18 gennaio 2021 -è "una mamma". E i fan tifano per un ritorno di fiamma con Stefano De Martino . La showgirl argentina con un video nelle sue storie Instagram ...

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

Firenze, 18 gennaio 2021 -è "una mamma single ". E i fan tifano per un ritorno di fiamma con Stefano De Martino . La showgirl argentina con un video nelle sue storie Instagram conferma tutti i rumors che ...Il nuovo anno sta portando scompiglio tra molte coppie dello showbiz. Dopo la rottura tra Beléne Antonino Spinalbese , è arrivata la fine anche per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.Nel corso della puntata odierna di Mattino 5, un noto giornalista ha lanciato quella che sarebbe una vera e propria "bomba" di gossip e che sarà confermata da alcune foto in uscita ...La showgirl su Instagram: "sono una mamma single". E i rumors parlano di un ritorno di fiamma con Stefano De Martino ...