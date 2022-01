Assegno Unico, cosa spetta a chi non presenta l’ISEE: la risposta dell’INPS (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono quasi 500mila le domande arrivate all’INPS per richiedere l’Assegno Unico universale per i figli a carico. Le domande per il contributo mensile per ogni figlio a carico da inizio gennaio ad oggi ha registrato numeri da capogiro, ma l’obiettivo di Elena Bonetti, Ministro per le pari opportunità e la famiglia, è quello di arrivare a coprire oltre 7,5 milioni di famiglie in Italia. Scopriamo, oggi cosa spetta a chi non presenta l’ISEE secondo l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Il contributo monetario previsto dall’Assegno univo verrà erogato a partire dal 15 marzo 2022, a tutti coloro che faranno domanda entro il 30 giugno 2022 e l’INPS riconoscerà fino a quella data tutti gli arretrati a partire da marzo, mese in cui non si avrà più diritto a tutti i ... Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono quasi 500mila le domande arrivate all’INPS per richiedere l’universale per i figli a carico. Le domande per il contributo mensile per ogni figlio a carico da inizio gennaio ad oggi ha registrato numeri da capogiro, ma l’obiettivo di Elena Bonetti, Ministro per le pari opportunità e la famiglia, è quello di arrivare a coprire oltre 7,5 milioni di famiglie in Italia. Scopriamo, oggia chi nonsecondo l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Il contributo monetario previsto dall’univo verrà erogato a partire dal 15 marzo 2022, a tutti coloro che faranno domanda entro il 30 giugno 2022 e l’INPS riconoscerà fino a quella data tutti gli arretrati a partire da marzo, mese in cui non si avrà più diritto a tutti i ...

Advertising

cesareserono : Assegno unico per i figli con disabilità, come richiederlo e cosa cambia con la nuova norma - cgiltreviso : ????????????? #AssegnoUnico e Universale per i #figli, è per tutti ??Per le pratiche #ISEE e Assegno Unico e Universale… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Inps, online la simulazione dell'importo Assegno unico mensile di sostegno p… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Assegno unico per i figli, al via le domande ma fino a marzo restano detrazioni e assegni. Ai percettori di rdc verrà… - UilTrapani : RT @UilSicilia: ?? #Assegnounico Da gennaio è partita la corsa per ottenere l’assegno unico destinato a lavoratori dipendenti e titolari d… -