Anche la Mercedes pronta a svelarsi: ecco quando vedremo la W13 (Di martedì 18 gennaio 2022) Il giorno dopo la Ferrari , il 18 febbraio 2022, sarà il turno della Mercedes F1 presentare la propria monoposto per il Mondiale. Come già svelato dalla casa tedesca, la macchina si chiamerà W13. Anzi,... Leggi su gazzetta (Di martedì 18 gennaio 2022) Il giorno dopo la Ferrari , il 18 febbraio 2022, sarà il turno dellaF1 presentare la propria monoposto per il Mondiale. Come già svelato dalla casa tedesca, la macchina si chiamerà W13. Anzi,...

Advertising

sportli26181512 : Formula 1, Mercedes 2022: presentazione il 18 febbraio: Importante annuncio sui social: dopo Aston Martin, Ferrari… - FrederickSeb : RT @Gianludale27: La monoposto 2022 della Mercedes (la 'Mercedes-AMG F1 W13 E Performance') sarà svelata venerdì 18 febbraio con un evento… - CCokina12 : RT @Gianludale27: La monoposto 2022 della Mercedes (la 'Mercedes-AMG F1 W13 E Performance') sarà svelata venerdì 18 febbraio con un evento… - libribea : non uno spoiler ma vi dico che sono al capitolo 30 del conte e quindi se non volete leggere, non leggete la prossim… - DiLuzioAlessio : RT @Gianludale27: La monoposto 2022 della Mercedes (la 'Mercedes-AMG F1 W13 E Performance') sarà svelata venerdì 18 febbraio con un evento… -