Adriano Celentano e il segreto di Claudia Mori: “Sono stata io…” (Di martedì 18 gennaio 2022) La lunga storia d’amore tra Celentano e la Mori è stata una delle più chiacchierate di sempre. Ecco cos’ha dichiarato la moglie del cantante La storica coppia di artisti si è incontrata per la prima volta all’inizio degli anni sessanta, quando entrambi erano due giovani ragazzi. La Mori, che all’epoca era un’attrice agli esordi, ha conosciuto Celentano proprio sul set di un film, intitolato “Uno strano tipo”, diretto dal maestro Lucio Fulci. Adriano Celentano e Claudia Mori (Instagram)Il loro matrimonio si svolse in gran segreto, visto che Adriano era ancora fidanzato con un’altra donna, il cui nome corrisponde a quello di Milena Cantù. In seguito invece, il “Molleggiato” e sua ... Leggi su topicnews (Di martedì 18 gennaio 2022) La lunga storia d’amore trae launa delle più chiacchierate di sempre. Ecco cos’ha dichiarato la moglie del cantante La storica coppia di artisti si è incontrata per la prima volta all’inizio degli anni sessanta, quando entrambi erano due giovani ragazzi. La, che all’epoca era un’attrice agli esordi, ha conosciutoproprio sul set di un film, intitolato “Uno strano tipo”, diretto dal maestro Lucio Fulci.(Instagram)Il loro matrimonio si svolse in gran, visto cheera ancora fidanzato con un’altra donna, il cui nome corrisponde a quello di Milena Cantù. In seguito invece, il “Molleggiato” e sua ...

