WIKKA | Anche in Italia abbiamo le nostre Streghe

(Di lunedì 17 gennaio 2022) La Wicca è una delle più influenti tradizioni del moderno Paganesimo.conosciuta come Stregoneria o Stregoneria moderna per distinguerla dalle forme di stregoneria tradizionale, iniziò a emergere pubblicamente alla fine degli anni ’40. LeWicca in– curiosauro.itLa Wicca e le sue tradizioni La Wicca rappresenta una tradizione misterica che guida i suoi iniziati ad una profonda comunione con i poteri della Natura e della psiche umana. Le donne che seguono questa via sono iniziate come Sacerdotesse e gli uomini sono iniziati come Sacerdoti. Ci sono varie tradizioni che la caratterizzano: Garderiana, che si rifà a Gerald Gardner, responsabile del revival della moderna stregoneria. Alessandriana, che discende da Alex e Maxime Sanders,loro seguaci di Gardner. Tradizionale, che afferma di ...

Il terzo è che la divinità è sia maschile sia femminile, e può emergere nella stessa persona.' Altri pilastri sono l'osservazione della festa della Luna piena e delle 8 feste stagionali.