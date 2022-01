Variante Omicron, studio: quarta dose vaccino poco efficace (Di lunedì 17 gennaio 2022) La quarta dose di vaccino Pfizer o Moderna contro il covid non fornisce molta protezione ulteriore contro il contagio della Variante Omicron. E’ quanto emerge da uno studio condotto in Israele, dove viene somministrata la quarta dose al personale medico, oltre che a persone fragili e sopra i 60 anni. “La crescita dei livelli di anticorpi che vediamo con Moderna e Pfizer è leggermente superiore a quella che abbiamo visto dopo la terza dose di vaccino”, dice Gili Regev-Yochay, direttore dell’unità malattie infettive dello Sheba Medical Center di Tel Aviv, che ha condotto la ricerca. “Malgrado la crescita del livello di anticorpi, la quarta dose offre soltanto una difesa parziale ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 gennaio 2022) LadiPfizer o Moderna contro il covid non fornisce molta protezione ulteriore contro il contagio della. E’ quanto emerge da unocondotto in Israele, dove viene somministrata laal personale medico, oltre che a persone fragili e sopra i 60 anni. “La crescita dei livelli di anticorpi che vediamo con Moderna e Pfizer è leggermente superiore a quella che abbiamo visto dopo la terzadi”, dice Gili Regev-Yochay, direttore dell’unità malattie infettive dello Sheba Medical Center di Tel Aviv, che ha condotto la ricerca. “Malgrado la crescita del livello di anticorpi, laoffre soltanto una difesa parziale ...

